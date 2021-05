Huis in Zoutelande met op het dak een ‘grote schoenendoos’ mag niet gebouwd worden

DEN HAAG/ZOUTELANDE - Jasper Dingemanse uit Zoutelande mag geen 'grote schoenendoos’ bovenop zijn dak bouwen. Dat bepaalde de Raad van State woensdag in hoger beroep.

Dingemanse heeft in het Duinstraatje een woning waar hij wat anders van wil maken. Het wordt een huis met op het puntdak een uitzichtkamer in de vorm van een grote schoenendoos. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vond het een prima plan dat goed in de omgeving paste. Veere gaf er dan ook een vergunning voor.

Maar later krabbelde het gemeentebestuur terug. Veere vroeg een second opinion bij welstandsstichting Dorp Stad en Land. Die keurde het bouwplan op basis van foto’s af. De gemeente weigerde toen de vergunning.

In juli vorig jaar kreeg Dingemanse gelijk van de rechtbank. De vergunning moest toch verleend worden. Veere en de buren van Dingemanse, de familie Melchior, stapten in maart in hoger beroep naar de Raad van State om de uitspraak van de rechtbank van tafel te krijgen.

Dat is gelukt. Woensdag verklaarde de Raad van State hun hoger beroepen gegrond. De Raad van State zegt dat de gemeente het laatste woord heeft als het over welstand gaat. Een gemeentebestuur is niet gebonden aan een welstandsadvies en kan, voor de onderbouwing van een besluit, een tweede welstandsadvies inwinnen als het eerste advies niet bevalt.