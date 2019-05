Hrieps vóór de overval, toen alles nog leuk was

uppdate / video Gemaskerde mannen overvallen organisa­tie Hrieps in Grijpsker­ke, zeker tienduizen­den euro's buitge­maakt

12:21 GRIJPSKERKE - Drie gemaskerde mannen hebben vannacht de organisatie van Hrieps in Grijpskerke overvallen. Er zouden tienduizenden euro’s zijn buitgemaakt, maar er wordt zelfs gesproken over honderdduizenden. Het exacte bedrag is niet bekend, omdat het om de dagopbrengst gaat.