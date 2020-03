Hrieps plant alternatieve datum voor festival in september

Die datum is bepaald in overleg met de Gemeente Veere en de Veiligheidsregio Zeeland. Vooralsnog staat het festival nog gepland op 9 mei. Maar mocht dat niet kunnen doorgaan, dan hebben de festivalgangers de nieuwe datum alvast vrijgehouden in hun agenda, zo hoopt de organisatie. Zodra er duidelijkheid is over of het festival al dan niet kan doorgaan, dan wordt dit bekendgemaakt via onder meer sociale media.