Hrieps krijgt een vervolg, prijs gaat wel flink omhoog

Vorige week zondag is bij een overval een groot deel van de dagopbrengst, zo'n half miljoen euro, gestolen. Sindsdien was het nog niet zeker of er een volgende editie kon komen. Er moesten nog veel leveranciers betaald worden. Maar door de kaartjes volgende week zaterdag (25 mei) al in de verkoop te brengen en vijftien euro méér te vragen voor een kaartje, denkt de festivalorganisatie toch een nieuwe editie op te kunnen zetten. Het besluit is genomen na overleg met de gemeente Veere en de veiligheidsdiensten.