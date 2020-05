Hoteliers Domburg: Strandbezoekers verspreiden over vier kilometer

Laat zien dat je Zeeuw bent!

17:27 WESTKAPELLE - Iedere Zeeuw moet op tweede pinksterdag (1 juni) laten zien dat hij er trots op is om Zeeuw te zijn. Dat kan, denkt museum Het Polderhuis in Westkapelle, als iedereen zijn of haar Zeeuwse klederdracht aantrekt. Of in ieder geval iets typisch Zeeuws aantrekt.