Hotelier Maas stopt: ‘Hier in Domburg zijn we allemaal van elkaar afhankelijk’

Stichting op zoek naar adoptanten voor graven van bevrijders: ‘Het wordt problema­tisch’

VLISSINGEN - Het onderhouden van graven van gesneuvelde bevrijders op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen wordt niet vergeten. Maar dat er ook nog iemand over ze ‘waakt’ is van grote meerwaarde. Daarom is de Stichting Wings to Victory hard op zoek naar mensen die een graf willen adopteren.

10 januari