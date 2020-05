Hotel Zonneduin schuift wat op ‘maar past verder prima in vernieuwde Nehalenniagebied’

Rabobank in Middelburg trekt in bij biblio­theek

7:30 MIDDELBURG - De Rabobank in Middelburg trekt per 1 augustus in bij de openbare bibliotheek. De bank verruilt de huidige vestiging in de Lange Geere voor een ruimte in de ZB aan de Kousteensedijk. Geld opnemen en storten kan om veiligheidsredenen echter niet in de ZB; daarvoor moeten mensen nog steeds naar de automaten aan het huidige pand in de binnenstad.