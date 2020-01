Hotel Zeeuws Licht vervangt De Wijde Landen in Dishoek

‘Inwoners, onderne­mers en bestuur moeten blijven zoeken naar balans tussen leefbaar­heid en toerisme’

10:41 DOMBURG - Met de jaarlijkse ontvangst van 242 toeristen per inwoner is Veere de meest gastvrije gemeente van Nederland. Maar die, vooral zomerse, drukte hoeft niet ten koste van de leefbaarheid in de dorpen en stadjes van de gemeente te gaan.