Hotel-resort Biggekerke onderwerp van geheime vergadering: gemeenteraad komt terug van reces

De gemeenteraad komt terug om in beslotenheid een besluit te nemen over de plannen van Dormio Leisure Development om op het Kaasboerterrein bij Biggekerke een hotel-resort te bouwen. Om welk voorstel het precies gaat is nog niet openbaar. Alle betrokken partijen zwijgen als het spreekwoordelijke graf want iedereen is geheimhouding opgelegd. Wie zich daar niet aan houdt, pleegt een misdrijf en kan door justitie vervolgd worden. Maar meerdere bronnen bevestigen dat er woensdagavond gesproken wordt over het bouwplan van Dormio.