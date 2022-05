Hotel de Timmerfabriek officieel geopend

Het was het laatste optreden van De Jonge als wethouder. Enkele uren later trad in het nieuwe gemeentehuis het nieuwe college aan. De complimenten over de goede samenwerking tussen projectontwikkelaars, bouwers, hotelier en gemeente waren al ruimschoots rondgestrooid. Dus durfde De Jonge als gemeentebestuurder wel een geintje te maken over een klein smetje. Hij had het hotel namelijk al een maandje eerder officieel moeten openen, maar die ceremonie werd verdaagd omdat de vergunningen nog niet allemaal tiptop in orde waren. ,,De vergunningen waren iets opgehouden, zodat de opening van Hotel de Timmerfabriek mijn laatste officiële handeling als wethouder kon zijn.”