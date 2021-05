Hotel bij Biggekerke vrijwel direct uitverkocht: ‘We zijn platgebeld’

video Vandaag is de ontknoping in de zaak Oostkapel­le. De vraag: heeft de verdachte zijn buurvrouw gedood?

14 mei OOSTKAPELLE - Vandaag is de ontknoping van een zaak die Zeeland bijna twee jaar geleden diep schokte. Een zaak die nog steeds in nevelen gehuld is. Het decor van het drama: een appartementencomplex in Oostkapelle. Daar is een vrouw aan steekwonden overleden. Hoofdrolspeler: een opgepakte buurman. Maar wat is er nou gebeurd en heeft de buurman er echt iets mee te maken?