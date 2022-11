Hosternokke! Nog één biertje en dan stopt de Stadsbrouwerij Middelburg ermee

Op 1 april volgend jaar stoppen Jacco en Marja de Wee met hun brouwerij/proeflokaal in de Korte Geere in Middelburg. Tijd om met pensioen te gaan. Ze maken de zes jaar vol; een jaar langer dan ze eigenlijk hadden gepland, zegt Marja de Wee. ,,Het heeft ons meer gebracht dan we hadden gedacht. Niet in geld, want rijk zijn we er niet van geworden.”