Horecavoorman Veere blij met steun maar hoopt op meer: ‘Stop met innen van huur strandpaviljoens’

Mireille is dertig jaar solokap­ster: het voelt goed als mensen met een blij hoofd de deur uitlopen

14:28 VLISSINGEN - Haar eigen kapsel blijft even een corona-coupe want de collega die Mireille van Geffen knipt, heeft het ook druk. Solokapster Mireille haalt vrijdag toch nog knippend en kappend haar dertigste bestaansjaar in haar kleine salon aan het Groenewoud in Vlissingen, nu haar beroep is ontheven van het uitoefenverbod.