Hoop op vernietiging Japanse duizendknoop groeit in Vlissingen

Om vast te stellen of de duizendknoop echt de geest heeft gegeven, wordt met tientallen monsters uitgetest of de planten weer tot leven komen als ze niet langer in zout water vertoeven en over voedsel beschikken. ,,Als de planten over een maand of twee nog niet tot leven zijn gewekt, hebben we onomstotelijk bewijs dat de duizendknoop definitief het loodje heeft gelegd", zegt gemeentelijk projectleider Scheldekwartier Hans van Houdt.