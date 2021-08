Hoogaars De Windroos wacht een lange én dure opknapbeurt: ‘De hele huid gaat eraf’

VVD pleit voor toeris­tisch kraam in Zoutelande

18:23 ZOUTELANDE - Een kraam op de weekmarkt in Zoutelande waar toeristen tóch informatie kunnen krijgen. Dat idee oppert de Veerse VVD-fractie in een brief aan het dagelijks bestuur van de gemeente. De liberalen willen weten of het college zoiets gaat inzetten, nu duidelijk is dat er dit jaar daar geen openbaar loket is waar bezoekers folders en andere informatie kunnen krijgen.