Hoofdstraten Domburg afgesloten tijdens Pinksterweekeinde

Vuurwerk­ver­bod komt nu echt dichtbij in Middelburg

11:47 MIDDELBURG - Een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk in Middelburg komt steeds dichterbij. Of het dit jaar al zover is, zal in het najaar blijken. Misschien krijgen liefhebbers van vuurwerk nog een jaar de kans om te laten zien dat het ook zonder grote overlast en schade kan. Maar wordt het toch (weer) een zooitje, dan is het volgend jaar zeker afgelopen.