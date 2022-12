Hondje Dolly na ruim anderhalve week nog vermist

Speurhonden van Eem’ Special Dog Service uit Oost-Souburg slaagden er niet in haar spoor te traceren. Ook een speurtocht op de waterpartij in het Veerse Bos van specialisten Zwanengroep Zuid-Holland leverde de afgelopen dagen niets op. De moed opgeven, doet Jolanda Lichtenberg van Stichting Dierenwelzijn Walcheren nooit, maar de ideeën over waar nog te zoeken, waren vrijdagmiddag even uitgeput. ,,We blijven patrouilleren met de dierenambulance en veel vrijwilligers kijken naar Dolly uit tijdens wandelingen. Maar we weten even niet waar we nog kunnen zoeken.”