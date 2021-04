Honderden steunbetuigingen en euro's na fatale caravanbrand kattenopvang

Drijgers is er nog steeds van overtuigd dat de brand is aangestoken. Maar of de dader(s) nog gepakt zal worden? ,,Op de plek waar de caravan stond was een dag na de brand ‘ineens’ alles gestofzuigd. Je ziet alleen nog een schroeiplek, voor de rest is alles weg. We konden dus niet meer zien of er tandjes of botten van de katten lagen. Wie dat heeft gedaan? Niemand die het wil zeggen.” De caravan stond op een afgesloten terrein - op een stukje grond langs de afrastering dat eigenlijk van ‘niemand’ is - en werd daar min of meer oogluikend toegestaan. Omliggende bedrijven wilden vorige week niets kwijt over de brand.