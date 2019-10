Honderden essen worden gekapt langs de Walcherse kust

Positief-kritische reacties op plan voor vier Veerse dorpen

14:20 AAGTEKERKE - Dit is wat we willen, dit is wat Aagtekerke nodig heeft. Dorpsraadvoorzitter Hans Nonnekes is overduidelijk heel blij met het plan voor de maatschappelijke voorzieningen in zijn dorp. Vanuit Oostkapelle en Serooskerke klinken er positief-kritische signalen. Maja Audenaerde uit Westkapelle wil echter nog even niet reageren. ,,We moeten het plan nog binnen die visiegroep bespreken.”