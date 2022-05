Honderd jaar ‘toeteren’ goed voor koninklijke erepenning voor Souburgse muziekvereniging

dag huis ‘Zin om naar het Rotterdam van Zeeland te gaan’

,,Bij elke levensfase past een bepaald type huis”, vertelt Gerard Brand. Inmiddels lijkt wonen in een appartement hem fijner dan leven in een bovenwoning. Hij verheugt zich op een nieuwe stek in Vlissingen centrum op korte afstand van het strand. Gerdi Zwaan en Gerard Brand hebben een nieuwbouwappartement gekocht in het Scheldekwartier aan de Kop van het Dok.

7 mei