Honden toch los op de glooiing bij boulevard Vlissingen

Minder vakantie­hui­zen en meer natuur op nieuw Waterpark Veerse Meer

27 mei ARNEMUIDEN - Waterpark Veerse Meer krijgt ruim honderd vakantiehuizen en appartementen minder dan eerder was aangekondigd. ,,Er komt meer groen en water in het park en dus blijft er minder over voor vakantiehuizen. Maar economisch komen we hiermee goed uit én het wordt mooier", vindt directeur Gerro Vonk van Driestar.