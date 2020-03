Hol van de leeuw in Vlissingen tjokvol voor Rutte

Midden in de zaal

De opzet is gekopieerd van VVD-bijeenkomsten in het land. Rutte staat niet op het podium, maar midden in de zaal, tussen het publiek, dat gezien de grote opkomst niet allemaal zal kunnen zitten. Gespreksleider is Bas van ‘t Wout, de vice-voorzitter van de Kamerfractie van de VVD. Hij is geen interviewer. Hij zal vooral zijn best doen zoveel mogelijk aanwezigen hun vragen of grieven te laten voorleggen aan Rutte. Ook het Middelburgse Kamerlid en VVD-defensiewoordvoerder André Bosman is van de partij.