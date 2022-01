Hoge waterstanden verwacht op de Westerschelde: waterschap sluit buitendijkse wegen af

Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter treedt fase 2 ‘dijkbewaking’ in werking. Dit betekent dat buitendijkse wegen (Panoramaweg in Breskens en Westkapelle) worden afgesloten evenals strandovergangen en coupures in de primaire waterkering. Uit voorzorg zal maandagochtend rond 10.00 uur ook het fietspad bij Kruishoofd (Nieuwvliet) worden gesloten. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Op schadegevoelige plaatsen worden de dijken bewaakt.