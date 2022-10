Hoge energieprijzen jagen Rob Verboom zijn slagerij in Vlissingen uit

Zaterdag was slagerij Verboom voor de laatste keer open. De kenmerkende levensgrote rookworst die jarenlang buiten op de stoep stond is definitief naar binnen gehaald. Na 45 jaar alles te hebben gegeven, gooide de slager de handdoek in de ring. De hoge prijzen dwongen hem te stoppen met zijn zaak. Jammer, vindt hij, want hij had nog best een paar jaar door willen werken. ,,Ik ben 61 en ik vind het veel te leuk om er al mee te stoppen. Maar het gaat helaas niet langer.”