Hofje tegenover Lange Jan wordt inloophuis van samenwerkende kerken in Middelburg

MIDDELBURG - Het Hofje onder den Toren, tegenover de Lange Jan in Middelburg, wordt een ontmoetingsplek van twee kerken. De Nieuwe Kerkgemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelburg stelt het complex drie dagen in de week open voor iedereen die behoefte heeft aan een kopje koffie, een spelletje en een gesprek.