Hof worstelt met verkrachting in hotel

,,Ik werd op bed vastgehouden. De hoofdverdachte pakte me bij mijn keel en sloeg me. Ik zei dat ik niet wilde. Ik huilde en smeekte: als het moet, mag het dan privé? Toen moest ik seks hebben in het toilet."

Drie verdachten van betrokkenheid bij deze verkrachting en vrijheidsberoving in een Middelburgs hotel stonden gisteren voor het gerechtshof in Den Bosch. De drie vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld door de rechtbank in Middelburg. Ze erkennen dat de hoofdverdachte in de nacht van 7 op 8 juni 2017 in de hotelkamer seks heeft gehad met de nu 22-jarige vrouw. Maar dat zou vrijwillig zijn geweest. Waarom het slachtoffer dan in de vroege ochtend schreeuwend en geheel naakt de straat oprende? Volgens de verdachten, allen uit Middelburg, kreeg de vrouw onder invloed van drank en wiet 'ineens een paniekaanval'. Ook na een urenlange zitting kon het gerechtshof onvoldoende reconstrueren wat er is voorgevallen. De rechters willen aanvullende vragen stellen aan het slachtoffer.

Wat zou er gebeurd zijn in de bewuste nacht? De nu 21-jarige A. G. heeft een kamer gehuurd in een hotel aan de Loskade in Middelburg. Hij geeft een feestje voor zijn maten omdat hij heeft gewonnen in het casino. Hoofdverdachte A. M. (21) belt de jonge vrouw met wie hij wel vaker seks heeft gehad. 'Ruwe seks', verduidelijkt hij. Ook samen met of in aanwezigheid van anderen.

Bang

Ze komt, ze doen een spelletje, de vodka vloeit rijkelijk en er wordt geblowd. Volgens het slachtoffer werd M. steeds agressiever, kreeg zij vuistslagen en werd zij gedwongen tot allerlei vernederende, seksuele handelingen. De andere jongens zouden ook bang voor hem zijn geweest. Op enig moment vlucht ze de kamer uit. Ze rent schreeuwend en spiernaakt de straat op. Een nachtportier van een nabijgelegen hotel belt de politie. M., ook in zijn blote kont, en de twee andere jongens maken zich uit de voeten.

De drie herhalen voor het gerechtshof dat de vrouw vrijwillig seks had. Als het tegen haar zin was, waarom gaf ze dan een 'showtje'? En waarom heeft ze niet eerder gegild of tegen de muren gebonkt?