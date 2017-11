Hoezo het Zeeuws bestaat niet? Leer Wasschappels!

Opstand in Westkapelle anno 2017. Wie zegt dat Zeeuws geen taal is? De Taalunie die op 6 november 2000 besloot dat Zeeuws geen taal is maar een verzameling dialecten?

Awih...Tijd om de strijd voor het Algemeen Beschaafd Zeeuws aan te gaan vindt de Wasschappelse Toneelploeg. Want het Wasschappels is de mooiste taele van oalemaele. Ook al is het een dialect. Dus gaat het dorp het gevecht aan met de taalinspecteur. Het ABZ komt uit het dijkdorp. Punt.

De Toneelploeg brengt ieder jaar een eigen voorstelling. Dit jaar is dat 'Zeeuws is een taele, de strijd om het ABZ'. Sketches en films laten het gevecht van de dorpelingen zien om hun Wasschappels te verheffen tot dé standaardtaal. Dus op z'n burgers praten is uit den boze. Niet bij de dokter, op school of op de social sofa.

Cursus

De voorstelling is geschreven door Wibo Lievense, voorzitter van de toneelvereniging, en Peter Willeboordse. Een cursus Wasschappels maakt er ook weer deel van uit.

Cursus nummer drie behandelt een keur aan onderwerpen. Dus is het geen stoffer maar een oekevaeger en bluddere in plaats van fikkie stoken blijkt uit de lessen. En wees nou eerlijk: In plaats van 'Alstublieft, mag ik u dit aanbieden' bekt de Wasschappelse variant 'Nim' toch veel lekkerder. De films zijn gemaakt door René van Gellekom.

De cursus begint standaard met één zin: 'Awih alèlelèle-‘kè’t a lank a, gae mè veromme vô da je buten aesem raekt en je tied lôôpt te verbabbezakken, bèh.' Als je die in een adem zonder hakkelen kunt uitspreken, ben je vast geslaagd.