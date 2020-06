Hoera! Vlissingse speeltuinen mogen plots toch open

Vlissinger maakt het bont: zonder rijbewijs en onder invloed op gestolen scooter met gejatte kratten

15:19 VLISSINGEN - Een 24-jarige man uit Vlissingen is vrijdagochtend aangehouden omdat hij vier overtredingen in één keer beging. Hij reed zonder rijbewijs op een gestolen scooter, had gestolen kratten bij zich en was onder invloed van drugs.