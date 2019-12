Hoe Wenda's ballon een rolstoel werd

Canninga kreeg kort nadat ze vanuit haar geliefde Zeeland verhuisde Multiple Sclerose. Op de dag dat ze bij haar nieuwe werkgever zou beginnen. Bijna van de ene op de andere dag legde MS haar leven lam. Alleen een aangepaste rolstoel met elektrische aandrijving kon Wenda haar bewegingsvrijheid en daarmee haar zelfstandigheid teruggeven. Maar daar waren duizenden euro’s voor nodig. Ondernemers adviseur Edwin Advocaat van Woestwerk/Zwaartekracht in Goes, die evenals Wenda in Westkapelle woonde, besloot haar te helpen met een actie. Dat werd de Gele Ballon, een idee van marketeer Arjan de Putter.

Via de actiepagina gele-ballon.nl (waar Wenda’s verhaal te lezen is) konden sympathisanten bijdragen. Met een donatie of door spullen te ruilen voor iets waardevollers. Zo werd de gele ballon van 0,03 cent (het eerste artikel) uiteindelijk een redactiepagina in Vivace! ter waarde van bijna 2000 euro. Maar daarnaast hebben veel mensen een donatie gedaan, waaronder vele Zeeuwen. Nu is dan het einddoel bereikt, de elektrische ondersteunde rolstoel die de bijnaam Hummer heeft gekregen. ,,Het bedrag wat overschiet, schenken we aan Klimmen tegen MS, waarmee geld ingezameld wordt voor MS-onderzoeksprojecten”, vertelt Wenda.