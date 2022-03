Hoe staat het met de privacy van stemmers?

De beide dames zijn woensdag aan het einde van de ochtend in het Middelburgse stembureau in kerk De Hoeksteen. Ze zien er nog fris en fruitig uit, hoewel hun tour al bij het krieken van de dageraad is begonnen. ,,We hebben er al een flinke rit opzitten. Onze regio vandaag is Rotterdam-Zeeland-Utrecht’' vertelt De Jonghe uit Brussel. ,,We controleren of de stemgang goed en eerlijk verloopt.’' Ze pakt haar werkmap :,, We hebben een hele lijst aan punten die we nalopen.’' De Europese Raad heeft een achttal teams op de baan, dat in het hele land de stemlokalen onder de loep neemt.

Beide vrouwen zijn ook politiek actief benadrukken ze en daarom vinden ze het ook zo belangrijk dat het stemmen goed en eerlijk verloopt. Fischerová, oud-burgemeester en voormalig lid van het Tsjechische parlement: ,,Deze verkiezingen spreken me wel aan, zeker omdat ik de gemeenteraad weer in wil.’' Ook de Brussels volksvertegenwoordiger Carla de Jonghe is nu gemeenteraadslid.

Carla de Jonghe : ,,We checken een aantal zaken. Zo bekijken we of de ID-controle van de stemmers goed verloopt, maar we kijken ook of de stembussen goed verzegeld zijn. We controleren verder bijvoorbeeld ook of de privacy van de stemmers goed gewaarborgd is.’'

Haar Tsjechische collega vult aan: ,,We kijken ook of er geen campagnemateriaal in de stemhokjes te vinden is. Maar dat speelt hier gelukkig niet.’’