Hoe meer zon hoe liever

met video Boeren, burgers en toeristen genieten volop van 30e Trekker­trek in Aagtekerke

Het is druk op het grasveld met een reuzenrad, een mini Trekkertrek-baantje voor kinderen, een ballonnenknutselaar, een kabelbaan. Voor de 30e editie van de Trekkertrek in Aagtekerke pakt de organisatie extra uit. ,,De mannen genieten sowieso langs de twee grote banen van alle tractoren; als de kinderen zich ook vermaken, is het voor iedereen leuk”, legt organisator Wim Houmes uit.

23 juli