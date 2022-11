Hoe is het om kerstkind te zijn? Laat het ons weten

We zijn op zoek naar mensen die op 24, 25 of 26 december geboren zijn. Met deze kerstkinderen maken we een serie verhalen die vlak voor de kerstdagen verschijnt op deze site en in een speciale bijlage bij de krant. Hoe vier je zo'n dag, en wat staat dan centraal: jouw verjaardag of kerst. Hoe was het als kind? Extra bijzonder of werd jouw verjaardag juist vergeten? En wat is de betekenis van kerst in je leven?