Hobby-schilder voelt gezonde spanning voor Kunstroute Oost-Souburg

Gezonde spanning voelt Andrea Crucq. De Kunstroute in Oost-Souburg is geen wedstrijd - verre van dat. Maar het is de eerste keer dat zij daar exposeert. En ze is een hobby-schilder, dus ja, wat vinden de bezoekers van haar werk? ,,Ik ben wel benieuwd'', lacht de Souburgse ietwat verlegen.

Zaterdag net na het middaguur kan ze gerust zijn. Er is redelijk wat aanloop geweest, en: ,,De reacties zijn leuk.''

Andrea Crucq is één van de drie kunstenaars die exposeert in woonwinkel Hebbes in de Kanaalstraat. In totaal tonen 37 kunstenaars hun werk op de Kunstroute.

Crucq schildert nu tien jaar. ,,In de winter meer dan in de rest van het jaar. Ik ben een echte binnenschilder. Met de ezel naar buiten, nee, dat kan ik niet. En ik baseer me meestal op foto's die ik zelf heb gemaakt tijdens mijn reizen. Ik schilder graag portretten. Het moeilijkste is om de blik in de ogen van de mensen te vangen.''

Theo de Badts bewondert de werken van Crucq. Hij heeft al een flink deel van de Kunstroute afgelegd. ,,Fantastisch toch, dat dit gewoon hier in Souburg is'', vindt hij. ,,Ik ben ook in de kerk op het Oranjeplein geweest. Daar is zit een iconenschilder. Daar was ik echt van onder de indruk.''