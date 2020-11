Hij komt echt wel, aan het Sint- en Pietenhuis wordt al gewerkt in Vlissingen

Kinderen van de Ketelmake­rij vroegen erom en krijgen 'm ook: een speelplein

4 november VLISSINGEN - Een skatepark is het niet, maar er komt wel een speelplein bij de nieuwbouw naast het Dok in Vlissingen. Tristan en Fleur, jonge bewoners van de Ketelmakerij, trokken de ‘stoute skates’ aan en vroegen burgemeester Bas van den Tillaar in een video op Twitter om een speelplek bij hun nieuwe huis. En die komt er.