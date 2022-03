Hier moet je zijn om oud-commando’s na wandeling van 1000 kilometer (!) te verwelkomen in Vlissingen

Middelbur­ger moet ruim zeven ton aan staat betalen wegens drugshan­del

MIDDELBURG – De 49-jarige Middelburger R. D. heeft er lang op moeten wachten, maar sinds woensdag weet hij voor welk bedrag hij mag sparen: 712.500 euro. Dat bedrag, verkregen met drugsactiviteiten, moet in de staatskas worden gestort, zo heeft de rechtbank in Middelburg beslist. En dan komt D. nog goed weg, want er was 1.357.500 euro geëist.

16 maart