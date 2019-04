Het zwemseizoen is weer geopend bij De Goudvijver

Hoewel het weer nog niet ideaal is, zag medewerkster Iris Oomkens meteen alweer blije kinderen.,,Er kwamen al meteen een aantal kinderen en banenzwemmers. De temperatuur van het water zal oplopen tot een graad of twintig. Dat is goed te doen, maar als je het water uitgaat is de wind natuurlijk erg koud. Banen zwemmen is op zo‘n dag dan ook beter te doen dan er steeds in- en uitgaan.”