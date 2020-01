Het Zeeuws kampioenschap apenkooien voor de jeugd komt eraan, later misschien ook voor volwassenen

Tim Akkerman speelt in De Drvkkery

11:17 MIDDELBURG - Tim Akkerman treedt zaterdag op in De Drvkkery in Middelburg. Het concert is achterin de winkel, bij de muziekafdeling. ,,We zetten niks af, het is gratis en iedereen kan zo binnenlopen”, vertelt Steffen Brinkhaus van De Drvkkery.