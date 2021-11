Het strand moet er voor iedereen zijn, Veere onderzoekt hoe dat bereikbaar is

ZOUTELANDE - Het strand is er voor iedereen en we moeten ervoor zorgen dat iedereen ook op het strand kan komen en daar kan genieten. Dus ook mensen die door een beperking nu niet komen of daar moeite mee hebben, aldus directeur Tim Wouters van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV).

Om dat te bereiken gaat een bedrijf in opdracht van het dagelijks bestuur van de gemeente Veere onderzoeken wat allemaal nodig is om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op het strand kunnen komen. Wouters: ,,We hebben bijvoorbeeld al speciale rolstoelen die het mogelijk maken over het strand te rijden en ook maten waarop dat kan. Maar als dat niet bekend is, blijven mensen die daar gebruik van kunnen maken thuis. Zo hoorde ik pas van iemand dat hij al veel eerder naar het strand was gekomen, als hij van het bestaan van die speciale rolstoelen had geweten.”

Kleurengebruik

Het onderzoek richt zich de komende tijd op het strand van Zoutelande. Maar wethouder Pieter Wisse geeft aan dat het wel de bedoeling is de uitkomst van het onderzoek te gebruiken om ook andere stranden straks toegankelijker te maken. ,,We willen de uitkomsten breed inzetten.” Hij zegt ook dat sommige stranden niet toegankelijk zijn te maken voor iedereen. Omdat bijvoorbeeld de duinovergang te steil is of omdat de route niet geschikt is te maken voor alle mindervaliden. ,,Maar waar het kan, willen we het.”

Wouters is benieuwd met welke voorstellen het bedrijf komt. Hij geeft aan dat de SSV nu ook al probeert het strand zo toegankelijk mogelijk te maken. ,,Zo schilderen we bijvoorbeeld witte stippen op de trappen zodat mensen die problemen hebben met het zien van diepte, daarmee geholpen worden.” Hij kan zich voorstellen dat door het gebruik van bepaalde kleuren dat nog makkelijker wordt.

Strandrolstoel

Wouters verwacht dat het bedrijf eind 2022 of begin 2023 met aanbevelingen komt. ,,Zodat we dan daarmee aan de slag kunnen gaan.” Voor het zover is gaat het bedrijf alle doelgroepen langs en wordt per groep gevraagd wat er nodig is om voor hen het strand van Zoutelande bereikbaar te maken. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan mensen die een blijvende beperking hebben. Maar ook mensen die een tijdelijke hebben, bijvoorbeeld een gebroken been. En uiteindelijk moet het zo zijn dat iedereen online te weten kan komen hoe zij of hij bij en op het strand kan komen. Van de route ernaartoe, het reserveren van een parkeerplaats, informatie over aangepaste toilet en het strandpaviljoen, tot en met de huur van een aangepaste dagcabine en een strandrolstoel voor een ‘duik’ in zee.