Het stinkt in Middelburg en Arnemuiden

Raadslid Els Verhage (GL): 'Houd Veiligheidshuis in Vlissingen'

13:37 VLISSINGEN - Raadslid Els Verhage (GroenLinks) is bezorgd over het vertrek van hulpverleningsinstanties uit Vlissingen. Veilig Thuis, de instantie waar mensen terecht kunnen na huiselijk geweld, verhuist binnenkort naar de GGD in Goes en Verhage is bang dat Vlissingen op iets langere termijn ook het Veiligheidshuis kwijt raakt.