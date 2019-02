Het riool aan de Bosschaartsweg in Vlissingen is lek; het is niet de oorzaak van de rotte-eierenlucht

Bewoners Nehalennia­ge­bied in Domburg vrezen uitbrei­ding hotels

27 februari DOMBURG - De bewoners van het Nehalenniagebied in Domburg zijn bang dat de twee hotels die daar staan, ooit fors mogen uitbreiden. In een brief aan de gemeenteraad laat de Vereniging Nehalenniagebied weten dat zowel de bewoners van dat gebied als de ondernemers daar behoorlijk ongerust over zijn.