Het Munnikenhof, het buiten waar Nova Zembla en slavenhandel samenkomen

Het Munnikenhof is vooral bekend als het huis waar de dichter, jurist en politicus Jacob Cats (1577-1660) ooit woonde. Maar hij is slechts een van de vele bewoners, aldus van ‘t Veer. ,,Hij woonde hier twintig jaar.” Hij heeft een compleet overzicht waaruit direct duidelijk is dat het buiten heel veel invloedrijke bewoners heeft gekend. Dat begon al in 1575 toen Willem Bloys van Treslong de oude abdij, gesticht in de dertiende eeuw, veranderde in een buiten. Hij was een vooraanstaande watergeus en een van de leiders bij de inname van Den Briel in 1572.