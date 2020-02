Het mooiste veilinghuis van Nederland

Echte sushi maakt mensen blij, weet chef Hüseyin

17:29 VLISSINGEN - Een restaurant met een uitgebreide kaart aan sushi-gerechten was er nog niet in Zeeland, stelt Hüseyin Dursun. De voormalige chef van grand café Next springt in dat gat en opent eind volgende week Ikigai Sushi & Bites aan de Spuistraat in Vlissingen.