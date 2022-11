Het maakt mij niet uit waar het schoolfruit vandaan komt.

Verboden liedjes worden toch gezongen in theaterpro­gram­ma

Morgen kan ze zwanger zijn, het kan van de behanger zijn, of iemand uit Den Haag. Het is een passage uit het lied Op een mooie Pinksterdag, gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Het nummer kreeg een radioverbod en is een van de nummers die voorbijkomen in het theaterprogramma Liedjes die niet mochten.

3 november