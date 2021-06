Het kan weer: Dylan feest in de disco, Nathan geniet op het voetbalveld en Conny gaat naar kantoor

Het afgelopen jaar werkte Conny Missiaen (52) uit Sluis bijna de hele week thuis. Maar vanaf maandag kan ze eindelijk weer een dag of twee per week naar het stadhuis in Terneuzen. Ze werkt als teamleider bestuur en interne zaken bij de gemeente. Ze kijkt er reikhalzend naar uit. ,,Ik vind het fijn om de vrijheid te hebben om af en toe naar kantoor te gaan. Ik ben blij dat ik collega’s weer vaker kan zien. Want je begint elkaar toch te missen. We drinken met het team wel eens een digitaal kopje koffie, maar dat is niet hetzelfde als elkaar echt zien. Mensen vertellen dan minder snel dat ze een huis gekocht hebben of vader worden. Bovendien kun je op kantoor ook veel makkelijker sparren. Je loopt dan even binnen bij collega’s van andere afdelingen.” Toch heeft het thuiswerken ook iets opgeleverd, vindt Missiaen. ,,We hebben ontdekt dat het vergaderen op afstand makkelijk digitaal kan, terwijl je er voorheen een uur voor in de auto stapte. Daar gaan we in de toekomst nog veel plezier van hebben.”