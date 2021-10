Het is waanzin om mensen te laten dansen totdat ze erbij neervallen

Lange Zelke wordt een lusthof voor winkelend én rustzoe­kend publiek

11 oktober VLISSINGEN - Het duurt nog drie maanden, maar eind januari is de klant weer echt koning in Lange Zelke. De Vlissingse winkelstraat is dan opnieuw bestraat én gestoffeerd met oases van groen, waarin rustzoekers zich even kunnen terugtrekken.