Het is in 65 jaar nooit uit geweest tussen Jan en Pie: ‘Nou, jij bent ook niet weg te moffelen’

Eens een Zeeuw Heleen: ‘Ik voel me een wereldbur­ger, maar stiekem ook een echt Zeeuws meisje’

Ze is holistisch masseur en coach, en zoekt graag de stilte op. Heleen Reijnierse (1984) groeide op in buurtschap Groot-Abeele, vlakbij Vlissingen. Inmiddels woont ze op een boot in de buurt van Haarlem. ,,Buiten je comfortzone zit de meeste groei.”

16 juni