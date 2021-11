Het is goed dat kinderen op school een mondkapje dragen

update Korte storing in diensten Delta op Walcheren

MIDDELBURG - Deltaklanten in Middelburg, Veere, Gapinge en Sint Laurens konden vanochtend mogelijk niet bellen, internetten of televisie kijken. Dat kwam door een technisch probleem in een netwerkknooppunt. Rond 8.50 uur was het probleem opgelost, laat Delta weten.

