Het is gelukt, dankzij oude pallets ontkomen aan dodelijke rovers

ORANJEZON - Dankzij een paar simpele houten pallets is er iets heel bijzonders gebeurd op het strand bij Oranjezon. Twee jonge bontbekplevieren zijn niet ten prooi gevallen aan kraaien, meeuwen en vossen en vliegen daar nu rond. Voor Jos Boot van de Vogelwerkgroep Walcheren is dat heel bijzonder. Want de afgelopen tien jaar zag hij nimmer dat op dat strand jonge vogels van deze soort zover kwamen. Het is al heel bijzonder als eieren van deze vogels niet worden opgegeten door rovers. Laat staan dat hij meemaakt dat ze uitvliegen.

Twee jaar geleden startte een project in samenwerking met natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap om deze bedreigde vogelsoort extra bescherming te geven tijdens het broeden. Deze plevier legt namelijk de eitjes in een kuiltje op het strand waardoor ze een makkelijke prooi zijn van rovers. Dat geldt ook voor de pas uitgekomen kuikens. Daarom plaatsten vrijwilligers kooitjes over enkele nesten zodat ze beter beschermd waren. In de praktijk bleek dat tegen te vallen. Zo werd één beschermd nestje twee jaar geleden overspoeld tijdens extreem hoogwater. Ook lukte het een vos om een broedende vogel op te jagen in de kooi en vervolgens met één poot naar buiten te trekken. Vorig jaar werden ruimere kooien geplaatst maar ook dat was geen groot succes.