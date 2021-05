Het is gelukt, Arnemuiden kan weer zemmen: ‘Dit is wel een momentje hoor!’

Ooit zo luxe flat oogt nu gedateerd, maar grote opknap­beurt staat voor de deur

30 april MIDDELBURG - Wat bij de bouw vijftig jaar geleden een luxe flatgebouw was, oogt nu gedateerd. De Meanderflat in Middelburg is hard toe aan een grote opknapbeurt. En die komt er ook: Woongoed steekt dertien miljoen euro in het complex van 243 appartementen.