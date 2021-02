Het ideale asielzoekerscentrum voor Middelburg: een wijkje dat later een gewone wijk kan worden

Hebt u lang moeten lobbyen voor een nieuw asielzoekerscentrum?

,,Het is geen besluit dat van de ene op de andere dag is gevallen. Nadat de locatie in Goes is gesloten, is Middelburg de enige gemeente in Zeeland met een asielzoekerscentrum. Ik had er graag nog een gemeente bij gewild, al is het maar om af en toe medewerkers uit te wisselen, maar ik ben hier ook al blij mee. Toen ik het nieuws uit de media vernam, heb ik gelijk de wethouder geappt. Hij schreef terug dat dit nog maar het begin is.”